× HTML-Код для вставки в блог или сайт

Московский суд оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона - Издатель журнала The New Times и одноименного сайта оштрафован на 22,25 миллиона рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.