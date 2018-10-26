Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею больше 9 миллионов рублей. Правда, удача пришла не сразу. Он целый год заполнял лотерейные билеты числами, которые видел во снах, но выигрывал лишь по мелочи, а когда решил поставить на числа из сна в последний раз, они, наконец, оказались счастливыми.

Вещий сон помог 39-летнему москвичу выиграть в лотерею больше 9 миллионов рублей. Правда, удача пришла к нему не сразу.Илья Матвеев целый год упорно покупал лотерейные билеты и заполнял их числами, которые видел во снах, добавляя к ним даты рождения близких людей.Иногда он выигрывал небольшие суммы, но в последнее время все больше не везло, рассказал счастливчик представителям бренда "Столото". В результате он решил в последний раз отметить в лотерейном билете приснившиеся ему числа и забыть об этой "методике"."Даже не ожидал выиграть приз", — признается Матвеев.Однако сон, в котором ему приснилась победа в лотерею выигрышные числа, наконец, оказался "в руку".Он отчетливо запомнил два выигрышных числа: 8 и 33, которые и принесли ему победу в 9260-м тираже "Гослото "5 из 36".В итоге счастливчик выиграл 9 миллионов 237 тысяч 768 рублей, рассказали РИА Новости в компании.Илья с супругой уже знают, как потратить выигрыш. Они решили купить новый автомобиль, сделать в квартире ремонт, а потом, вместе с 4-летней дочкой, отправиться в путешествие по России.