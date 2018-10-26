Краснодар потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги Европы. В матче третьего тура краснодарцы проиграли в бельгийском Льеже местному Стандарду 1:2. Хозяева поля забили второй мяч в добавленное время.

"Краснодар" потерпел первое поражение в групповом этапе Лиги Европы. В матче третьего тура краснодарцы проиграли в бельгийском "Льеже" местному "Стандарду" 1:2. Хозяева поля забили второй мяч в добавленное время.Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев считает проигрыш своей команды обидным и нелогичным. "Обидное поражение. Наш соперник использовал все свои шансы. В конце матча стали торопиться, было несколько подготовленных атак и потерь, нужно было успокоиться и довести игру уже до ничейного результата, что тоже неплохо было бы на выезде", приводит слова Мусаева РИА Новости.Сам Мусаев остался доволен игрой своей команды. "Мы действовали в высоком темпе, хорошо прессинговали и быстро перемещали мяч. У нас было немало шансов развить успех. Начиная с 55-й минуты мы полностью владели преимуществом".