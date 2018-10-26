Российский актер Владимир Машков высказался о смерти народного артиста России Николая Караченцова. Своими мыслями он поделился в интервью одному из телеканалов.

Российский актер Владимир Машков высказался о смерти народного артиста России Николая Караченцова. Своими мыслями он поделился в интервью одному из телеканалов.Машков сказал, что это большая потеря для всех, но нужно жить дальше. Николай Караченцов личным примером показывал, каким должен быть артист. "Если говорить о Николае Петровиче, это большая беда, ушел великий актер, но жизнь продолжается. Мы будем о нем помнить, он один из тех, кто вводил нас в профессию своей жизнью", – поделился он.Актер также вспомнил о том, что день смерти актера совпал с важной датой – открытием памятника другому великому актеру Олегу Табакову. "А если говорить о том дне, который сегодня – открытие Павловичу, нашему учителю, – у меня полное ощущение, что он нас не покидал, он с нами, в своих записях, в учениках, мы будем продолжать его дело", – заключил Машков.Недавно актер Дмитрий Певцов прокомментировал новость о смерти Николая Караченцова. "Николай Петрович – неповторимый, другого такого не было и не будет никогда. Это любимец нашего театра, если кто-то говорит Петрович, все понимают о ком речь, Петрович у нас один в театре", – сказал он. Певцов также отметил, что без Карченцова спектакль "Юнона и Авось" не имел бы такой большой успех. "Он такой же создатель этого спектакля, как и Захаров, Рыбников, Вознесенский. Сколько лет он тащил на своих плечах этот спектакль. Царствие ему небесное", – заключил актер.Народный артист России Николай Караченцов скончался в эту пятницу, 26 октября. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Старший сын", "Белые росы", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и в постановках "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Золотой ключик", "Мольер".