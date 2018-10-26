Сергей Светлаков регулярно появляется на экранах телевизоров. Однако популярность артиста осложняет жизнь его детям.

Сергей Светлаков регулярно появляется на экранах телевизоров. Однако популярность артиста осложняет жизнь его детям.Светлаков признается, что старается приспособиться к славе, и в какой-то степени жизнь известного человека ему по вкусу. Однако часто ему и его семье приходится скрываться от любопытных взглядов, становится нелюдимыми."Человек я не очень публичный, не хожу с семьей на все светские мероприятия, где наливают бесплатные коктейли и фотографируют для последних страниц изданий. Мы охраняем свою жизнь как можем, у нас есть свои маршруты, люди, места. Принимаем действительность такой, какая она есть", – отметил Светлаков.У Сергея трое детей, младшие дети артиста – годовалый Максим и пятилетний Ваня – еще не понимают, насколько знаменит их отец, а вот девятилетняя дочь Настя уже осознала это. "Она прекрасно понимает, почему мы где-то прячемся, где-то ведем себя по-другому, куда-то не идем, а куда-то, наоборот, идем", – добавил актер.поведал, что его дочь учится в очень хорошей школе, для него очень важно качество знаний, которые получают его отпрыски. "Хочу, чтобы у детей было достойное образование, чтобы они росли в правильной среде, где нет вседозволенности. Мы с женой очень переживаем – не дай бог в детях зародится мажорство! Не допускаем мысли, что они будут что-то делать по блату", – цитирует актера журнал Hello!Напомним, недавно стало известно о том, что сбежал с телеканала ТНТ, которому посвятил много лет, и стал частью СТС. Артист вместе с коллегой по цеху Александром Незлобиным участвуют в перезапуске программы "Слава богу, ты пришел!", которая уже выходила в эфире. Гостями первого выпуска станут Гарик Сукачев, Максим Галкин, Вадим Галыгин и Татьяна Навка.