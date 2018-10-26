Гостями встречи стали те, кто проходил службу в органах внутренних дел столицы и получил ранения или увечья при выполнении служебных обязанностей...

На Петровке, 38 заместитель начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец провел встречу с ветеранами, инвалидами вследствие военной травмы.Гостями встречи стали те, кто проходил службу в органах внутренних дел столицы и получил ранения или увечья при выполнении служебных обязанностей. Среди приглашенных были представители как офицерского, так и сержантского состав. Многие из них за свои подвиги был удостоен таких наград, как медаль «За ратную доблесть», орден «Мужества», орден «Красной звезды», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».«Сегодня мы поздравляем вас с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел. Мы ценим вас за заслуги перед Отечеством. На вашем примере мы учим молодых сотрудников, пришедших на службу в органы внутренних дел», - обратился к ветеранам генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.На мероприятии также присутствовали руководители сразу нескольких профильных подразделений, гости встречи имели возможность напрямую задать вопрос и получить разъяснения в области пенсионного, правового, социального и медицинского обеспечения.«Руководство Главного управления понимает всю ответственность перед ветеранами, инвалидами вследствие военной травмы, вдовами и детьми погибших сотрудников, в связи с чем ведется непрерывная работа по оказанию необходимой помощи», - отметил заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.За последнее время московской полицией проделана работа по дополнению списка памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников.«К сожалению, и сегодня, в мирное время, мы теряем сотрудников, и как бы ни хотелось завершить скорбный список, он пополняется», - сказал генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве