Его дом загорелся поздним вечером

Его дом загорелся поздним вечеромВ Суздальском районе произошел пожар. Поздно вечером 25 октября в селе Цибеево на улице Садовой загорелся жилой дом.На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Первые подразделения прибыли уже через 15 минут после сообщения о пожаре. Открытый огонь сотрудники МЧС сбили за 20 минут, еще 2 часа понадобилось на полную ликвидацию пожара. Общая площадь сгоревшего дома составила 48 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе тревожного ведомства, хозяин дома — мужчина 1967 года рождения — получил ожоги. Ему оказали медпомощь и отправили в больницу.В ликвидации последствий пожара участвовали 7 человек и 3 единицы техники.