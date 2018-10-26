Астрономы обнаружили на снимках Дионы тонкие длинные прямые и параллельные экватору полосы. Судя по всему, они образовались позже любых других деталей поверхности спутника. Учёные ломают голову над их происхождением.

Астрономы обнаружили на снимках Дионы тонкие длинные прямые полосы. Судя по всему, они образовались позже любых других деталей поверхности спутника. Учёные ломают голову над их происхождением.Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters Эмили Мартин (Emily Martin) из Смитсоновского института, США, и Алексом Паттовым (Alex Patthoff) из Института планетологии, США.Параллельные полосы обнаружились на снимках, сделанных зондом "Кассини". О них "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали. Хотя аппарат уже больше года назад погиб в атмосфере Сатурна, переданные им обширные данные обрабатываются до сих пор.Эти структуры, как правило, длинные (от десяти до ста километров) и узкие (ширина менее пяти километров). На фоне окружающей местности они выделяются своей яркостью.Полосы располагаются поверх остальных деталей ландшафта и, в частности, различных особенностей рельефа. Другими словами, они образовались уже после того, как поверхность Дионы приняла нынешний вид."Их ориентация, параллельная экватору, и линейность отличаются от всего, что мы видели в Солнечной системе", – утверждает Паттов."Полосатость" может объясняться двумя причинами. Возможно, Диона – геологически активное тело, как, например, знаменитый своими гейзерами Энцелад. Второй вариант: полосы имеют "внедионное" происхождение, то есть образовались под действием неких внешних по отношению к спутнику сил. То есть в системе Сатурна имеет место неизвестный процесс. То и другое стало бы крупным открытием.Сами авторы новой работы склоняются к мысли, что полосы образованы из материала, выброшенного из колец Сатурна. На это указывает, в частности, тот факт, что похожие структуры (хотя и не столь впечатляющие) ранее наблюдались на другом спутнике гиганта – Рее.Не исключено также, что вещество принесено кометами или происходит с других спутников Сатурна: Елены или Полидевка.Если какая-нибудь из экзогенных гипотез верна, то существует ранее неизвестный источник, обеспечивающий приток вещества на Диону. Версия с кольцами Сатурна особенно интересна, так как они богаты органикой. Впрочем, то же самое можно сказать и о кометах.Источник органических веществ повысил бы шансы на обитаемость водного океана, который, как считают специалисты, может существовать под поверхностью Дионы. Впрочем, делать окончательные выводы можно будет лишь после того, как у астрономов накопится достаточно данных.