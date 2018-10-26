Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хищении государственных наград...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в хищении государственных наград», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию обратился 77-летний житель города Москвы. Пенсионер рассказал, что пригласил к себе домой малознакомого человека. После ухода гостя потерпевший обнаружил пропажу трех орденов и 16 медалей, которыми был награжден его покойный отец – участник Великой Отечественной войны.Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции задержан 57-летний житель столицы. В ходе осмотра его автомобиля обнаружены похищенные награды. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ирина Волк.У следствия есть основания полагать, что фигурант причастен еще к одной квартирной краже. Ювелирные изделия и личные вещи на сумму свыше 900 тысяч рублей были похищены из квартиры 41-летнего жителя столицы. Часть драгоценностей полицейскими уже найдена.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк