Солист группы Дюна Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова, которые больны раком, записали видеообращение к поклонникам из Италии. Они поблагодарили всех за поддержку и добрые слова. Если честно, мы с Натальей намучились, но посчитали нужным обо всем вам рассказать, — говорит Рыбин.

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова, которые больны раком, записали видеообращение к поклонникам из Италии. Сюда они приехали, чтобы отметить день рождения Натальи.Рыбин и Сенчукова поблагодарили всех за поддержку и добрые слова. "Если честно, мы с Натальей намучились, но посчитали нужным обо всем вам рассказать", — говорит Рыбин.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 24 Окт 2018 в 9:40 PDTЧуть позже в "Инстаграме" Сенчуковой появилось еще одно их совместное видео – уже от подножья Пизанской башни. "После наших всех невзгод мы решили отдохнуть", – сообщает музыкант довольно бодрым тоном.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 25 Окт 2018 в 1:54 PDTНесколько дней назад поклонники Рыбина и Сенчуковой узнали, что они вдвоем уже несколько лет борются с раком кожи. Не исключено, что он мог стать следствием их любви к загару. Медики считают, что рак кожи может носить инфекционный характер.