В среду Барселона нанесла поражение Интеру в Лиге чемпионов с результатом 2:0. Нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле провел весь матч на скамейке запасных, при том что встречу пропускал травмированный Лионель Месси.

В среду "Барселона" нанесла поражение "Интеру" в Лиге чемпионов с результатом 2:0. Нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле провел весь матч на скамейке запасных, при том что встречу пропускал травмированный Лионель Месси.Француз был наказан главным тренером Эрнесто Вальверде за опоздание на предматчевую установку. Собрание начиналось в 19.00, а Дембеле появился на стадионе в 19.25. Вальверде внес опоздавшего футболиста в заявку на матч, но на протяжении 90 минут Усман даже не разминался.Усман Дембеле был приобретен "Барселоной" у дортмундской "Боруссии" летом 2017 года. Прошлым летом 21-летний нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.