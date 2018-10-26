В центральной части Британской Колумбии 54-летний домовладелец выгонял медведицу с детенышами со своего участка, пугая ее выстрелами в воздух из охотничьего ружья, заряженного мелкой дробью, как вдруг разъяренное животное кинулось на человека, вынудив его открыть огонь на поражение.

В центральной части Британской Колумбии 54-летний домовладелец выгонял медведицу с детенышами со своего участка, пугая ее выстрелами в воздух из охотничьего ружья, заряженного мелкой дробью — животное повадилось ходить в его сад с медвежатами и таскать с деревьев яблоки.Позже домовладелец Лоуренс Михалчук отметил, что волновался он не за яблоки, а за безопасность своей семьи: "Какой у меня был выбор? Оставить медведя во дворе, где ходят дети?"Вместо того, чтобы убежать, медведица бросилась на человека. В последний момент Лоуренс выстрелил ей в ногу, животное споткнулось и замешкалось.Напряженный момент противостояния человека и медведя сняла на видео жена Лоуренса, однако дальнейшие события остались за кадром, поскольку женщина была слишком обеспокоена состоянием своего мужа, которому удалось добраться до дома прежде, чем животное до него добралось.Медведица, не догнав Лоуренса ушла к своим детям, и они удалились, причем, по словам мужчины, раненое животное практически не хромало.По словам четы Михалчук, с тех пор (описываемые события произошли несколько недель назад) медведи на их участке больше не появлялись, хотя в окрестностях они встречаются достаточно часто.