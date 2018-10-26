В пятницу, 26 октября, на юго-западе Китая в городе Чунцин произошло нападение на детей в дошкольном образовательном учреждении. По данным местных СМИ, 14 воспитанников детского сада пострадали.

В пятницу, 26 октября, на юго-западе Китая в городе Чунцин произошло нападение на детей в дошкольном образовательном учреждении. По данным шанхайского информационного портала "Пэнпай", 14 воспитанников детского сада пострадали.Как уточняется, 39-летняя подозреваемая, вооруженная кухонным ножом, напала на детей у ворот детского сада, когда они возвращались с утренней зарядки. Охрана и сотрудники образовательного учреждения смогли остановить женщину, передает ТАСС. Полицейские, прибывшие на место ЧП, арестовали ее.О мотивах случившегося пока ничего не сообщается.