Товарищи артиста приготовили ему на День рождения трогательный сюрприз. Николай Караченцов был бы рад такому поздравлению.

Товарищиартиста приготовили ему на День рождения трогательный сюрприз. НиколайКараченцов был бы рад такому поздравлению.Всего один день не дожил артист до своего 74-летия. Специальнок 27 октября его друзья сделали для Караченцова своими руками плакат.Радуга и милые сердечки на белом листе – трогательный презентне оставил бы именинника равнодушным. "С Днем рождения! Наш любимый", – гласит надписьна плакате. Сейчас она звучит особенно горько и душераздирающе.Этот плакат Николай должен был увидетьзавтра. Его нарисовали друзья по театру "Ленком" – хотели устроитьсюрприз в больнице, – сообщает Telegram-канал Mash.Смерть знаменитого артиста театра и кино потрясла всюстрану. Свои соболезнования родным и близким выразили как представителиотечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.Напомним, в сентябре2017-го Караченцову поставили страшный диагноз "рак". Крометого, актер так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла вночь на 28 февраля 2005 года. Николай умер 26 октября в больнице. Его убили онкологическоезаболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с артистомсостоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которогоКараченцов оставался до последнего дня.