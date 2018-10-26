Товарищи
артиста приготовили ему на День рождения трогательный сюрприз. Николай
Караченцов был бы рад такому поздравлению.
Товарищи
артиста приготовили ему на День рождения трогательный сюрприз. Николай
Караченцов был бы рад такому поздравлению.
Всего один день не дожил артист до своего 74-летия. Специально
к 27 октября его друзья сделали для Караченцова своими руками плакат.
Радуга и милые сердечки на белом листе – трогательный презент
не оставил бы именинника равнодушным. "С Днем рождения! Наш любимый", – гласит надпись
на плакате. Сейчас она звучит особенно горько и душераздирающе.
Этот плакат Николай должен был увидеть
завтра. Его нарисовали друзья по театру "Ленком" – хотели устроить
сюрприз в больнице, – сообщает Telegram-канал Mash.
Смерть знаменитого артиста театра и кино потрясла всю
страну. Свои соболезнования родным и близким выразили как представители
отечественного шоу-бизнеса, так и поклонники таланта Николая Караченцова.
Напомним, в сентябре
2017-го Караченцову поставили страшный диагноз "рак". Кроме
того, актер так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в
ночь на 28 февраля 2005 года. Николай умер 26 октября в больнице. Его убили онкологическое
заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с артистом
состоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которого
Караченцов оставался до последнего дня.