Режим ЧС в нескольких районах Краснодарского края, где идут рекордные дожди, в ближайшие два дня будет сохранен.

Режим ЧС в нескольких районах Краснодарского края, где идут рекордные дожди, в ближайшие два дня будет сохранен."Ситуация крайне тяжелая. Вода с огромной силой продолжает прибывать. Сотни людей эвакуированы из своих домов. У многих вода дошла почти до потолка. Люди не могут припомнить столь сильного паводка", — сообщил в прямом включении программы "60 минут" собкорр ВГТРК Николай Соколов.Основной удар стихии пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы. 24 октября в этих районах, а также в Сочи был введен режим ЧС, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Из Краснодара в пострадавшие районы едут сотрудники МЧС и волонтеры.Уже известно, что погибли два человека. Один числится пропавшим без вести.В результате обильных осадков в Краснодарском крае произошло нарушение жизнеобеспечения населения в 27 населенных пунктах, подтоплено 1662 домовладения. В Туапсинском районе нарушено железнодорожное сообщение.С последствиями стихии борются более 700 человек и 150 единиц техники, к работе подключились сотрудники Донского спасцентра.