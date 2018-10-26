Певица Любовь Успенская уже потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.

Певица Любовь Успенская уже потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.По словам певицы, двусторонний перелом челюсти, который получила ее дочь Татьяна еще не зажил. Пока врачи наращивают десну, девушке придется долго ждать пока восстановятся мягкие ткани. После врачи восстановят кость, на которую будут посажены зубные импланты.Успенская сообщила, что на лечение уйдет не менее года. Услуги медиков – весьма недешевы. Звезда уже потратила более семи миллионов рублей, а впереди необходимо пройти еще множество процедур."Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела. Она, конечно, очень подавлена. Выдержать такие удары непросто. Татьяна перенесла две серьезные операции. Первую врачи провели по необходимости в Коста-Рике. Все сделали очень плохо! Но тогда деваться было некуда. Уже потом их недочеты исправили врачи в Швейцарии, куда мы перевезли дочь", – рассказала Любовь.Сейчас Татьяна в Москве, в доме у мамы. Все свободное время Успенская посвящает дочери.Родительница окружила наследницу любовью и заботой, она старается каждый день радовать девушку. "Постоянно хочется побаловать ее, в том числе чем-нибудь вкусненьким. Но она из-за перелома челюсти не может есть – разрешена только жидкая пища. Приходится ей все перетирать", - цитирует артистку .Напомним, в начале осени, 11 сентября, на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть. Мать специально вызвала воздушный транспорт, чтобы девушку быстро доставили в больницу и спасли от заражения крови.