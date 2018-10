Американский дизайнер Мэтт Рид создал нейроесть, которая рисует маски для Хеллоуина. Работы алгоритма получились настолько страшными, что их испугался даже сам автор проекта. Весь секрет в том, что маски получились расплывчатыми и нечеткими.

Американский дизайнер Мэтт Рид создал нейроесть, которая рисует маски для Хеллоуина. Работы алгоритма получились настолько страшными, что их испугался даже сам автор проекта. Весь секрет в том, что маски получились расплывчатыми и нечеткими, сообщает New Scientist.Еще в сентябре Рид загрузил в нейросеть тысячи изображений масок для самого жуткого и веселого праздника в США, поставив программе задачу научиться делать похожие "аксессуары" самостоятельно.На опубликованных ниже кадрах запечатлены работы дизайнера.fed 5k halloween masks through @carpedm20's BEGAN TensorFlow and guess I won't be sleeping again pic.twitter.com/pRT5EWVrWA— Matt Reed (@mcreed) 24 октября 2018 г.some more things the ai thought were a good idea to make pic.twitter.com/5hD6cG8Lta— Matt Reed (@mcreed) 24 октября 2018 г."Маски расплывчаты и этим страшны. Ваше воображение само дорисовывает эти образы", — отметил дизайнер.Впрочем, по его словам, некоторые работы нейросети имеют конкретные прототипы. Ниже представлены маски Трампа и курящего щенка, утверждает Рид.pirate JFK and Trump nugget pic.twitter.com/x6fxE4i3Rg— Matt Reed (@mcreed) 24 октября 2018 г.these were cute I thought, the smoking sock puppet was unexpected pic.twitter.com/NIUfAloHi2— Matt Reed (@mcreed) 24 октября 2018 г.