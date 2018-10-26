Автор романа Ненастье Алексей Иванов посмотрел несколько серий фильма. Фильм получился пронзительным, отметил писатель. Теперь он с нетерпением ждет премьера на канале Россия.

Автор романа "Ненастье" Алексей Иванов посмотрел несколько серий фильма. Фильм получился пронзительным, отметил писатель. Теперь он с нетерпением ждет премьера на канале "Россия".По мнению Алексея Иванова, в сериале создан образ страны – брутальной, индустриальной и практически бесчеловечной, и абсолютно гармонична реакция социума на такую среду."Все так вкусно снято, что хочется жить в квартире, где из окна видны дымящие трубы завода…" – признался автор романа о "лихих" девяностых."Мне очень понравилась игра актеров. Александр Яценко (он вообще намертво приделан к рулю "барбухайки", его так и видишь в полоборота) с его умением передать совесть и нерв – выше всяких похвал. Александр Горбатов с его залихватскостью и интеллектом – настоящий Лихолетов, особенно – когда он с зонтиком. В Татьяну Лялину невозможно не влюбиться, такая женственность, просто сердце щемит. Конечно, Сергей Маковецкий. Как он сумел развоплотиться в чудище?" – удивляется Иванов.Писатель оценил саундтреки к фильму, когда все озвучено музыкой той эпохи."Получилась яркая и пронзительная история, — считает автор романа. — Это очень атмосферный фильм, причем "ненастье" как-то впечатляюще сочетается с другими временами года, что получается некий "стереоэффект", когда ты знаешь, что "все хорошо", и в то же время понимаешь, что вовсе не все хорошо".Отзыв на фильм "Ненастье" Алексея Иванова в своем Facebook разместила его продюсер, директор Продюсерского центра "Июль" Юлия Зайцева.Действие фильма "Ненастье" разворачивается крупном промышленном центре на Урале. Серые будни города взрывает дерзкое ограбление. Из бронированного фургона похищены деньги местного воротилы — 140 миллионов рублей. Грабитель — водитель инкассаторской машины, бывший "афганец" Герман Неволин. Он принес в жертву все, чем дорожил — дружбу и любовь. А теперь вынужден скрываться в заброшенной деревушке с неромантичным названием Ненастье.Съемки фильма проходили в Москве и Подмосковье, в Угличе, Волгограде, Нижнем Тагиле, в Крыму и даже в Марокко.Многосерийная драма Сергея Урсуляка – безжалостный портрет времени больших перемен, крушения иллюзий, сломанных судеб, несбывшейся мечты. И время любви. Любви наперекор всему.