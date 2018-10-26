Циклон продолжает кружить над Кавказом. В районе Туапсе тяжелая техника не везде может приступить к устранению последствий паводка из-за плохой погоды. Скоро ли в регионе прекратятся дожди? Какая сейчас обстановка на реках Кубани? Они тоже внесли немалый вклад в наводнение.

Циклон продолжает кружить над Кавказом. В районе Туапсе тяжелая техника не везде может приступить к устранению последствий паводка из-за плохой погоды. Скоро ли в регионе прекратятся дожди? Какая сейчас обстановка на реках Кубани? Они тоже внесли немалый вклад в наводнение.Сейчас дожди постепенно прекращаются. У спасателей должно появиться окно, чтобы полностью включиться в работу.По последним данным, от дождевого паводка на Кубани пострадали 27 населенных пунктов, подтоплено 1662 домовладения, почти полтысячи человек эвакуировали в пункты временного размещения. Каждого шестого приходилось вывозить на лодке.Вслед за Туапсинским районом наводнение захлестнуло Апшеронский район. Город Хадыженск, к примеру, утонул ночью. В некоторых многоквартирных домах вода поднялась до вторых этажей. Люди вели репортажи в Instagram прямо с крыш.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от FrankWoodParket (@frankwoodparket) 25 Окт 2018 в 1:13 PDTСтихия нанесла серьезный урон и транспортной инфраструктуре. Под Туапсе из-за схода селевых масс и размыва железнодорожных путей было закрыто движение поездов. Восстановление пропуска пассажирских составов может занять до трех суток.Сейчас Минтранс решает, как доставить из Адлера 1300 пассажиров, которые должны были ехать в Санкт-Петербург, Самару, Пермь и Ростов-на-Дону.Некоторые переправы через реки оказались нарушенными. На автодороге Туапсе — Майкоп разрушен мост.Удивляться здесь нечему. Во-первый, не все конструкции способны справиться с таким напором воды. Во-вторых, в поток чего только ни попадало!Основная опасность сильных дождей на южных склонах Кавказа заключается в том, что горные реки стремительно выходят из берегов. За сутки у Туапсе вода поднялась на 4 метра 30 сантиметров, в Горячем Ключе — на 3 метра 70 сантиметров, а в районе упомянутого уже Хадыженска измерительная аппаратура показала вообще почти 7-метровый рост уровней на гидропосту.Что же касается Туапсе, эта река обладает рядом особенностей. Существенную часть ее бассейна занимает предгорная зона с высотами от 500 до 1000 метров и большими уклонами. Дождевая вода с притоков одновременно попадает в основную реку за считаные часы. Время добегания воды в бассейне Туапсе составляет от одного до четырех часов, тогда как у обычных равнинных рек оно исчисляется сутками.Впрочем, паводок быстро сходит на нет, если дожди прекращаются. Сперва — хорошая новость. Природа все-таки предоставит жителям юга Кубани передышку. С наступлением ночи, благодаря влиянию гребня антициклона с запада, зона экстремального ненастья будет вытеснена в Закавказье, в основном, в Грузию. Непогода "зацепит" лишь самые южные районы Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни, где местами может выпасть 10-15 мм осадков.А теперь плохая новость: атмосферная ситуация вскоре снова ухудшится. Новую порцию дождей на Черноморское побережье Кавказа принесет очередная ложбина Северо-Атлантического циклона, которая сейчас находится над Прибалтикой. Расстояние в 1,5 тысячи километров она преодолеет всего за сути.Так, в Туапсе в течение нескольких часов еще может накрапывать, а с наступлением ночи дожди практически прекратятся. Но лишь с тем, чтобы вновь возобновиться к утру. К исходу завтрашнего дня, 26 октября, в городе выпадет еще 18 мм дождя, что составляет почти одну пятую часть месячной нормы.Конечно, это не экстремальный ливень, однако работу спасателям он точно не упростит.