Невеста убитого журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз отказалась от приглашения Дональда Трампа посетить Белый дом. По ее мнению, цель этого приглашения — повлиять на общественное мнение в мире о США.

Хатидже Дженгиз – невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги – отказалась посетить Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа. По ее мнению, цель этого приглашения — повлиять на общественное мнение в мире о США, передает "Интерфакс".В эфире турецкого телевидения она рассказала о том дне, когда последний раз видела Хашогги. По ее словам, он не был как-то особенно взволнован перед посещением генконсульства Саудовской Аравии. Журналист уже приходил в посольство 28 сентября, и тогда с ним обращались очень хорошо и учтиво.Перед тем, как зайти внутрь здания, Хашогги сказал невесте: "Увидимся". Когда он не вышел оттуда вовремя, Хатидже подумала, что там просто идет беседа, "дипломаты интересуются его жизнью после отъезда с родины".Только в 16:00 женщина поняла, что что-то не так. Она спросила у охранников диппредставительства, где ее жених, но они ответили, что рабочие часы в консульстве закончились в 15:30 и в здании уже никого нет. "И меня обуял страх", — рассказала Дженгиз.По ее словам, Хашогги не просил ее звонить кому-либо в случае долгого отсутствия. Но незадолго до этого он болел гриппом и много времени провел в больнице. И тогда она спросила у него, кому позвонить, если что-то случится. Хашогги дал ей телефон своего старого друга Ясина Актая (советника президента Турции Тайипа Эрдогана).Джамаль Хашогги – журналист The Washington Post, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Он исчез 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала саудиты заявляли, что Хашогги покинул здание посольства, затем выдвинули иную версию: он якобы погиб в результате драки.Турецкий лидер Эрдоган заявил, что убийство тщательно спланированным. Полиция осмотрела посольство, но изучить колодец им не дали. 25 октября генпрокурор Саудовской Аравии признал, что убийство Хашогги было преднамеренным.Тело журналиста до сих пор не найдено. В Саудовской Аравии по делу задержаны 18 человек. Как сообщает ТАСС, прокурор Стамбула направил запрос на их выдачу Турции.