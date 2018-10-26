Мобильные телефоны и планшеты никак не влияют на развитие
онкологических заболеваний. Последние исследования не установили какой-либо
связи.
Мобильные телефоны и планшеты никак не влияют на развитие
онкологических заболеваний. Последние исследования не установили какой-либо
связи.
Источником магнитного излучения являются многие предметы.
Это и телевизор, и различные провода, и солнце. Не исключение и мобильные
телефоны. Однако эти излучения не представляют никакой опасности, заверил член
правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор
Николай Жуков.
По словам профессора, об этом свидетельствуют данные
исследований, проводимых в Западной Европе и США. "Были некие
теоретические предпосылки. Но все проведенные исследования не показали, пока во
всяком случае, ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития
онкологических заболеваний", – сказал Жуков.
Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютно
безвредны. Их использование ведет, в частности, к гиподинамии и мышечной гипотрофии.
"Проблема в том, что дети не занимаются никаким
спортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия – это бич нашего времени. А потом
присоединяются все остальные проблемы – дети становятся слабыми. Происходит
мышечная гипотрофия", – пояснил кандидат медицинских наук Сергей Дедов.
Еще один отрицательный эффект – проблема сухого глаза и
близорукость. В норме человек должен
моргать 15-17 раз в минуту. Но при использовании гаджетов моргание сокращается
до трех-пяти раз, а иногда и до одного. Это ведет к тому, что глаз пересыхает,
краснеет, появляется ощущение песка или инородного тела. Кроме того, длительное
использование гаджетов приводит к развитию близорукости у людей после 20 лет, у
которых она генетически не была заложена, передает РИА Новости.