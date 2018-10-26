Мобильные телефоны и планшеты никак не влияют на развитие онкологических заболеваний. Последние исследования не установили какой-либо связи.

Мобильные телефоны и планшеты никак не влияют на развитиеонкологических заболеваний. Последние исследования не установили какой-либосвязи.Источником магнитного излучения являются многие предметы.Это и телевизор, и различные провода, и солнце. Не исключение и мобильныетелефоны. Однако эти излучения не представляют никакой опасности, заверил членправления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессорНиколай Жуков.По словам профессора, об этом свидетельствуют данныеисследований, проводимых в Западной Европе и США. "Были некиетеоретические предпосылки. Но все проведенные исследования не показали, пока вовсяком случае, ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развитияонкологических заболеваний", – сказал Жуков.Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютнобезвредны. Их использование ведет, в частности, к гиподинамии и мышечной гипотрофии."Проблема в том, что дети не занимаются никакимспортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия – это бич нашего времени. А потомприсоединяются все остальные проблемы – дети становятся слабыми. Происходитмышечная гипотрофия", – пояснил кандидат медицинских наук Сергей Дедов.Еще один отрицательный эффект – проблема сухого глаза иблизорукость. В норме человек долженморгать 15-17 раз в минуту. Но при использовании гаджетов моргание сокращаетсядо трех-пяти раз, а иногда и до одного. Это ведет к тому, что глаз пересыхает,краснеет, появляется ощущение песка или инородного тела. Кроме того, длительноеиспользование гаджетов приводит к развитию близорукости у людей после 20 лет, укоторых она генетически не была заложена, передает РИА Новости.