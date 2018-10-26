Не стало Николая Караченцова. На протяжении почти 40 лет актер работал в Ленкоме. Он также снимался в кино, в частности в картинах Старший сын, Собака на сене, Трест, который лопнул,
<a href="http://33live.ru/novosti/26-10-2018-nikolaj-karachencov-1944-2018-fotolenta.html" target="_blank">Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента</a> - Не стало Николая Караченцова. На протяжении почти 40 лет актер работал в Ленкоме. Он также снимался в кино, в частности в картинах Старший сын, Собака на сене, Трест, который лопнул,
[url=http://33live.ru/novosti/26-10-2018-nikolaj-karachencov-1944-2018-fotolenta.html]Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента[/url] - Не стало Николая Караченцова. На протяжении почти 40 лет актер работал в Ленкоме. Он также снимался в кино, в частности в картинах Старший сын, Собака на сене, Трест, который лопнул,