Не стало Николая Караченцова. На протяжении почти 40 лет актер работал в Ленкоме. Он также снимался в кино, в частности в картинах Старший сын, Собака на сене, Трест, который лопнул,

Не стало Николая Караченцова. На протяжении почти 40 лет актер работал в "Ленкоме". Он также снимался в кино, в частности в картинах "Старший сын", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.