В миланском Интере сменился президент. Прежний руководитель индонезиец Эрик Тохир уступил свой пост 26-летнему китайскому бизнесмену Стивену Чжану.

В миланском "Интере" сменился президент. Прежний руководитель индонезиец Эрик Тохир уступил свой пост 26-летнему китайскому бизнесмену Стивену Чжану.Тохир продал контрольный пакет акций клуба кампании Suning Holdings Group, которой владеет китайский миллиардер Чжин-донг Чжан. 26-летний сын владельца компании Кань-янг (Стивен) Джан займет место президента итальянского суперклуба.Индонезиец Эрик Тохир приобрел клуб у Массимо Моратти в 2013 году. На протяжении пяти лет он был не только главным акционером, но и президентом "Интера".