Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение вернуть российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову удержанную половину гонорара за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Сумма равна одному миллиону долларов.

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение вернуть российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову удержанную половину гонорара за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Сумма равна одному миллиону долларов.Напомним, что временные дисквалификации обоих бойцов были продлены до следующего заседания комиссии, которое состоится 10 декабря. На слушании обязаны присутствовать оба спортсмена. В этот же день будет принято решение о выплате Нурмагомедову второй половины гонорара, отмечает Чемпионат.com.