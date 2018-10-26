В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно десять встреч. Самого крупного успеха добился Питсбург Пингвинз, разгромивший в гостях Калгари Флеймз 9:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно десять встреч. Самого крупного успеха добился "Питсбург Пингвинз", разгромивший в гостях "Калгари Флеймз" 9:1.Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин ни одной шайбы не забросил, но отметился двумя голевыми пасами. "Коламбус Блю Джекетс" выиграл в гостях у "Сент Луис Блюз" 7:4. Вклад Артемия Панарина в победу – три результативных передачи. У проигравших одну шайбу забросил Владимир Тарасенко. "Чикаго Блэкхоукс" дома был сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" 4:1. Нападающий "черных ястребов" Артем Анисимов также помог отличится товарищу по команде. У "Рейнджерс" единственный гол на счету Павла Бучневича."Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Эдмонтон Ойлерз". Ни Александр Овечкин, ни Евгений Кузнецов результативных действий не совершили. Равно, как и Илья Ковальчук, клуб которого "Лос-Анджелес Кингз" уступил в шестой раз подряд, на этот раз в гостях "Миннесоте Уайльд" 1:4. И еще одна встреча завершилась с популярным счетом 4:1 – "Аризона Койтс" была сильнее дома "Ванкувер Кэнакс". "Бостон Брюинз" с результатом 3:0 выиграл на своей площадке у "Филадельфия Флайерз". "Даллас Старз" у себя был сильнее "Анахайм Дакс" 5:2. "Монреаль Канадиенс" проиграл в гостях "Баффало Сэйбрз" 3:4. Дополнительное время потребовалось лишь раз. "Нэшвилл Предаторз" в овертайме одолел "Нью-Джерси Дэвилз" на чужой площадке 4:3.