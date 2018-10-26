В Московском губернском театре злоумышленники проникли в гримерные. Они унесли оставленные в гримерках актерами мобильные телефоны и деньги. Собственности и денег лишились четверо актеров.

В Московском губернском театре злоумышленники проникли в гримерные. Они унесли оставленные в гримерках актерами мобильные телефоны и деньги. Собственности и денег лишились четверо актеров.Сотрудники возглавляемого Сергеем Безруковым театра на Волгоградском проспекте заявили в полицию, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России ("Кража").