Юморист лаконично высказался в своем Instagram. Николай Караченков умер – эта новость стала шоком для всей страны, к соболезнованиям присоединился и Максим Галкин.

Юмористлаконично высказался в своем Instagram."Николай Караченков умер" – эта новость стала шоком для всей страны, к соболезнованиямприсоединился и Максим Галкин.В такие моменты в горле стоит ком и трудно найтинужные слова для того, чтобы выразить эмоции. Это и подавленность, и печаль, и горе, иопустошенность. в микроблоге тоже был краток."Николай Караченцов.Светлая память", – написал юморист. Пользователи соцсети тоже выразили своюпечаль в связи со смертью знаменитого артиста. Многие отметили, что восхищалисьего талантом и ролями."Спасибо, Николай, за Вашетворчество!!! Вечная память!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.)., "Соболезнования родным и близким, мы тебя никогда незабудем", "Светлая память и Царствие небесное!", "Один излюбимых, неповторимый Старший сын, покойся с миром!!! Буду помнить и любить","Это великий актер поколения моих родителей, но не любить его невозможно. Какиеже Мушкетеры без него? А Шерлок Холмс и доктор Ватсон, а 12 стульев?", -написали фолловеры на странице об артисте. По мистическому совпадению,всего за день до своего дня рождения. Ему исполнилось бы 74года.Напомним, в сентябре 2017 года Караченцову поставилистрашный диагноз – "рак". Кроме того, актер так и не смогоправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005года. умер 26 октября.