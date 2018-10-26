Юморист
лаконично высказался в своем Instagram.
Николай Караченков умер – эта новость стала шоком для всей страны, к соболезнованиям
присоединился и Максим Галкин.
Юморист
лаконично высказался в своем Instagram.
"Николай Караченков умер" – эта новость стала шоком для всей страны, к соболезнованиям
присоединился и Максим Галкин.
В такие моменты в горле стоит ком и трудно найти
нужные слова для того, чтобы выразить эмоции. Это и подавленность, и печаль, и горе, и
опустошенность. в микроблоге тоже был краток.
"Николай Караченцов.
Светлая память", – написал юморист. Пользователи соцсети тоже выразили свою
печаль в связи со смертью знаменитого артиста. Многие отметили, что восхищались
его талантом и ролями.
"Спасибо, Николай, за Ваше
творчество!!! Вечная память!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.)., "Соболезнования родным и близким, мы тебя никогда не
забудем", "Светлая память и Царствие небесное!", "Один из
любимых, неповторимый Старший сын, покойся с миром!!! Буду помнить и любить",
"Это великий актер поколения моих родителей, но не любить его невозможно. Какие
же Мушкетеры без него? А Шерлок Холмс и доктор Ватсон, а 12 стульев?", -
написали фолловеры на странице об артисте. По мистическому совпадению,всего за день до своего дня рождения. Ему исполнилось бы 74
года.
Напомним, в сентябре 2017 года Караченцову поставили
страшный диагноз – "рак". Кроме того, актер так и не смог
оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005
года. умер 26 октября.