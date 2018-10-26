Согласно проведенному исследованию изъятое является холодным оружием кустарного изготовления – секирой и шестопером...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща задержали 21-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном сбыте холодного оружия.Оперативники в сети Интернет выявили объявление неизвестного лица о реализации предметов, похожих на оружие. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого во время сбыта предметов, схожих с холодным оружием.Согласно проведенному исследованию изъятое является холодным оружием кустарного изготовления – секирой и шестопером.Дознанием ОМВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29