Народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончавшийся 26 октября в Москве за день до своего 74-летия, будет похоронен 29 октября на Ваганьковском кладбище.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончавшийся 26 октября в Москве за день до своего 74-летия, будет похоронен 29 октября на Ваганьковском кладбище.Как передает ТАСС, об этом рассказали в дирекции театра "Ленком", где долгие годы служил актер, подчеркнув, что прощание состоится 29 октября с 10:00 до 13:00 мск на сцене театра. В 12:00 начнется гражданская панихида, а похороны состоятся примерно в 14:00.Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Закончил с отличием в 1967 году Школу-студию МХАТ. В том же году в числе десяти лучших студентов был распределён в театр имени Ленинского комсомола – будущий "Ленком".Одним из первых ярких ролей стала роль Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль" (1974). Пьесу по роману Шарля де Костера сочинил драматург Григорий Горин, а музыку к постановке написал композитор Геннадий Гладков.Заслуженной известностью пользовалась также рок-опера композитора Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", в которой Караченцов сыграл сразу две роли — главаря рейнджеров и Смерть.Самой же известной театральной работой артиста стала роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" — спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома".В театре Николай Петрович сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Его герои — совершенно разные по характеру, но всегда выразительные, запоминающиеся.В кино Николай Караченцов начал сниматься после окончания вуза, с 1967 года. Уже в начале своей кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей — Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975). Эта роль принесла ему первую известность.Он с равным успехом снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических. Популярности ему прибавили роли в таких картинах, как "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Криминальный квартет" и и многие другие.Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке роли французского актёра Жан-Поля Бельмондо. Кроме того, принимал участие в озвучании многих мультфильмов, много работал на телевидении и радио.28 февраля 2005 года, находясь за рулем своего автомобиля, Караченцов попал в серьезную автомобильную аварию в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.В сентябре 2017 году у актера обнаружили злокачественную опухоль в легких. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Летом 2018 Караченцов вернулся с лечения в Израиле, но к сожалению, терапия лишь оттянула развитие болезни.