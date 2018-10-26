МИД Украины направил ноту протеста Москве – Киев счел незаконным призыв на воинскую службу в России жителей Крыма и Севастополя.

МИД Украины направил ноту протеста Москве – Киев счел незаконным призыв на воинскую службу в России жителей Крыма и Севастополя. Украина требует также "прекратить преследование" своих граждан за "нежелание служить", передает ТАСС.Накануне Киев направил в Международный уголовный суд материалы о 12 тысячах случаев "незаконных" призывов на службу в российскую армию. Расследование, по мнению Украины, должно вестись в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.