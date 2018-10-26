Россиянам следует поторопиться со сменой полиса ОМС. Это
надо сделать до 1 ноября.
Россиянам следует поторопиться со сменой полиса ОМС. Это
надо сделать до 1 ноября.
Подать заявку на оформление полиса ОМС единого образца можно
в любом пункте выдачи полисов одной из девяти страховых компаний. Также это
можно сделать в или офисах Многофункционального центра "Мои Документы"
(МФЦ).
Как отмечается в сообщении Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования, гражданин имеет право менять страховую
компанию не чаще раза в год – кроме случаев переезда в другой регион.
Россиянам настоятельно рекомендуют как можно быстрее
получить полисы ОМС нового образца, которые едины для всей России. "Кассир
магазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира. Так и здесь -
медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86
регионов России. Поэтому, я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их
поменять", – комментирует предупреждение властей директор Московского
фонда ОМС Владимир Зеленский.
Фонд приводит следующие данные: более половины – 6,5
миллиона из 12 с лишним миллионов застрахованных в Москве граждан пользуются
полисом ОМС старого образца. Кроме того, в фонде напоминают, что с момента введения
полиса ОМС единого образца в 2011 году начала работать система взаиморасчетов
между регионами России по оплате медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что оформить можно в режиме
онлайн. Тем, кто не успеет по каким-либо причинам получить полис ОМС нового
образца до 1 ноября, придется подождать. Обмен возобновится только с первого
января 2019 года, передает