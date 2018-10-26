Россиянам следует поторопиться со сменой полиса ОМС. Это надо сделать до 1 ноября.

Россиянам следует поторопиться со сменой полиса ОМС. Этонадо сделать до 1 ноября.Подать заявку на оформление полиса ОМС единого образца можнов любом пункте выдачи полисов одной из девяти страховых компаний. Также этоможно сделать в или офисах Многофункционального центра "Мои Документы"(МФЦ).Как отмечается в сообщении Московского городского фондаобязательного медицинского страхования, гражданин имеет право менять страховуюкомпанию не чаще раза в год – кроме случаев переезда в другой регион.Россиянам настоятельно рекомендуют как можно быстрееполучить полисы ОМС нового образца, которые едины для всей России. "Кассирмагазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира. Так и здесь -медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86регионов России. Поэтому, я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов ихпоменять", – комментирует предупреждение властей директор Московскогофонда ОМС Владимир Зеленский.Фонд приводит следующие данные: более половины – 6,5миллиона из 12 с лишним миллионов застрахованных в Москве граждан пользуютсяполисом ОМС старого образца. Кроме того, в фонде напоминают, что с момента введенияполиса ОМС единого образца в 2011 году начала работать система взаиморасчетовмежду регионами России по оплате медицинской помощи.Ранее сообщалось, что оформить можно в режимеонлайн. Тем, кто не успеет по каким-либо причинам получить полис ОМС новогообразца до 1 ноября, придется подождать. Обмен возобновится только с первогоянваря 2019 года, передает