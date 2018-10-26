Попавшая в аварию машина сбила двух пешеходов и врезалась в ограду жилого дома в Нью-Йорке. Камера зафиксировала момент страшного ДТП, произошедшего около восьми часов утра в минувший четверг, 25 октября.

Попавшая в аварию машина сбила двух пешеходов и врезалась в ограду жилого дома в Нью-Йорке, сообщает PIX11. Камера зафиксировала момент страшного ДТП, произошедшего около восьми часов утра в минувший четверг, 25 октября.На кадрах видно, как 47-летний мужчина и его 11-летний сын выходят на проезжую часть на углу Краун-стрит и Бруклин-авеню в Бруклине. Добраться до противоположной стороны у них не получилось — после столкновения на перекрестке отлетевшая в сторону легковушка буквально смела их с дороги. От удара пострадавшие отлетели на несколько метров вперед, а сама машина врезалась в кирпичное ограждение.Мальчика и мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи с удивлением констатировали, что они отделались лишь ушибами и ссадинами, избежав серьезных травм.Обвинения в отношении сбившего их водителя пока не выдвигались.