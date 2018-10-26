Незадолго до смерти артиста Людмила Поргина рассказала о состоянии больного раком и воспалением легких Николая Караченцова. А также артистка рассказала, как прославленный артист хотел встретиться с женщиной, назвавшейся его любовницей, но жена не позволила.

Незадолго до смерти артиста Людмила Поргина рассказала о состоянии больного раком и воспалением легких Николая Караченцова. А также артистка рассказала, как прославленный артист хотел встретиться с женщиной, назвавшейся его любовницей, но жена не позволила.Стало известно о смерти Николая Караченцова. Печальную новость сообщили телеграм-каналы Super и Mash.ОДо последнего времени Николай Караченцов вместе с Людмилой Поргиной находился в 52-ой онкологической больнице в Красногорске. У них была отдельная палата со всеми удобствами. Состояние артиста оставляло желать лучшего: держалась температура, было повышено давление, да и воспаление легких тяжело поддавалось лечению.Впрочем, по словам Людмилы Поргиной, Николай Караченцов не унывал. "Радуется каждому дню, просит читать ему Пушкина, это ему поднимает настроение", – говорила супруга артиста. Из-за температуры Караченцов не мог гулять, поэтому приходилось периодически открывать окно в палате, чтобы хоть так актер мог наслаждаться свежим воздухом.Зашла речь и о балерине Елене Дмитриевой, которая на ток-шоу на всю страну объявила себя любовницей Николая Караченцова. Поргина сообщила, что та ни разу не позвонила, чтобы справится о состоянии актера."Конечно, все заявления этой женщины подорвали здоровье Коли, потому что на моего мужа оказывалось в первую очередь психологическое давление. Коля сказал: "Это унизительно. Зная, что говорит о больном человеке, она позволила что-то утверждать обо мне, понимая, что я не смогу ей ответить! Я готов пойти на программу, чтобы посмотреть этой женщине в глаза". К счастью, телевизионщики постеснялись приглашать на эти ток-шоу Колю, понимая, что это его убьет", – цитирует Людмилу Поргину .Материал дополняется