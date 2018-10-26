Феликс Грозданов был последним из журналистов, с кем виделся актер. Но и вида не показал, что болен – держался молодцом.

Феликс Грозданов был последним из журналистов, с кем виделся актер. Но и вида не показал, что болен – держался молодцом.Николай Караченцов, несмотря на болезнь и возраст, почти до последнего дня вел активную жизнь. Стараниями жены, он много ездил по миру, не пропускал важные театральные премьеры. Например, перед второй химией актера Культурный фонд Николая Караченцова банкетом и спектаклем отметил 15-летие. Была составлена программа развития фонда на 2018 год, обсуждалось создание Фестиваля актерской песни Николая Караченцова.Корреспондент Dni.Ru Феликс Грозданов встретился с легендарным артистом в Санкт-Петербурге на премьере в театре "Русская антреприза имени Андрея Миронова", которым руководит друг Караченцова Рудольф Фурманов. Причем этот спектакль Николай Петрович планировал посмотреть еще в феврале 2017-го года, но попал в аварию в Подмосковье – пришлось отменить поездку."Для нас этот театр – знаковое место, – рассказывала тогда Поргина. – Во-первых, он находится в доме, где жил дед Андрея Миронова, с которым наша семья была дружна. Во-вторых, Коля тоже часто играл на этой сцене. В 2005 году Коля попал в страшную автоаварию. Лица после столкновения у него не было – сплошное кровавое месиво. И опознали его только по билету на ночной поезд в Санкт-Петербург – Коля должен был ехать и играть именно здесь в спектакле "Удивительная игра"."Николай Петрович, как вы чувствуете себя?" – поинтересовался корреспондент Dni,Ru у любимого артиста. "У меня все хорошо, я буду жить, я непременно буду жить" – прошептал Караченцов, улыбнулся и даже приветственно помахал рукой в камеру. Артист готовился к поездке в Израиль, на святую гору Афон и в Турцию. Он просто любил жизнь...