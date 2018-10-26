Людмилу Поргину осаждают журналисты с просьбой рассказать о последних днях Николая Караченцова. Уход артиста был драматичным

Людмилу Поргину осаждают журналисты с просьбой рассказать о последних днях Николая Караченцова. Уход артиста был драматичнымНиколай Караченцов скончался в больнице Красногорска накануне празднования 74-го дня рождения. Родственники понимали, что он уходит, но молили бога, чтобы он успел порадоваться празднику, который так ждал. А в итоге вышло как в оде Державина "На смерть князя Мещерского": " де стол был яств, там гроб стоит"..."Коля за несколько дней до смерти уже перестал глотать, ослаб, не мог стоять на ногах. Он знал, что это приближается, но боролся до последнего. Просто молодец. Изо всех сил цеплялся за жизнь", – выдала Людмила Поргина интимный секрет мужа. Все органы его ослабли, чресла не слушались. Но он все равно до последнего твердил: "Я буду жить, я очень хочу жить!"А за несколько часов до смерти актер признался супруге, что очень хочет домой, а потом добавил, что ночью к нему "приходила" его давно умершая мать. "Значит, что его уже там ждали. Вот так", – цитирует Поргину каналКак напоминает , 28 февраля 2005 года актер попал в страшную автомобильную аварию, в которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Но всегда неизменно присутствовал на сборах труппы в своем любимом Ленкоме, где началась его звездная актерская карьера. Этой осенью он тоже был в театре. В Ленкоме 29 октября состоится и прощание с легендарным артистом.