Юморист станет свободным от брачных уз до Нового года. Об этом заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Юморист станет свободным от брачных уз доНового года. Об этом заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.По словам юриста,вопрос о разводе окончательно будет решен 16 ноября. Тогда-то и будетпоставлена жирная точка в этой драматической истории. Так чтосовсем скоро станут свободными.Вместе с тем, Хамовническийсуд Москвы решил разделить вопросы расторжения брака и раздела имущества артистов.Именно натаком порядке настаивал Жорин, поскольку раздел недвижимости, счетови культурных ценностей может длиться годами, передает РИА Новости.Суд рассматривает два иска. Один – от юристов Степаненко и отпредставителей Петросяна. Юмористы пытались договориться мирным путем, ноподелить имущество самостоятельно не смогли.Напомним, что у супруговесть роскошная, баснословно дорогая квартира в центре столицы. Однако ниПетросян, ни Степаненко не забирать ее себе не спешат.Как писали "Дни.ру",многие СМИ считают, что причиной развода пары стала молодая помощница ПетросянаТатьяна Брухунова, которой приписывают роман с юмористом. Артист же настаиваетна том, что все это не более, чем нелепые слухи. прожили в браке более 30 лет.