Битву в прямом эфире телеканала Прямой устроили украинские политики. Диспут о ситуации в стране перерос во взаимные оскорбления и потасовку.

Битву в прямом эфире телеканала "Прямой" устроилиукраинские политики. Диспут о ситуации в стране перерос во взаимные оскорбленияи потасовку.Бывшего министра здравоохранения Украины, депутата Верховнойрады Олега Мусия обвинили в коррупции. С нелицеприятными заявлениями выступилего оппонент на ток-шоу, глава общественной организации "ПациентыУкраины" Дмитрий Шерембей.Стороны диспута назвали друг друга "манипуляторами" и "классическими брехунами". Когда же словарныйзапас был исчерпан, в ход пошел беспроигрышный аргумент – стакан воды в лицосопернику.Бойцов в конце концов разняли. Шерембей отделалсярасцарапанной шеей. Он извинился перед зрителями за драку – но добавил, что несобирается молча терпеть оскорбления.Ранее Dni.Ru писали о том, как гей-парады стали причиной битвы в эфире украинского телеканала "Прямой". Отношения выясняли нардепы от "Воли народа" и "Радикальной партии".Сергей Шахов и Игорь Мосийчук не сошлись во мнениях относительно способов решения некоторых проблем ЛГБТ-сообщества. Несогласие плавно переросло в драку. По данным представителей телеканала, потасовка началась после того, как Шахов обвинил Мосийчука в посещении гей-парадов.Из студии народных избранников вывести удалось, но они продолжили сражение в лифте.