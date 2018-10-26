Битву в прямом эфире телеканала Прямой устроили
украинские политики. Диспут о ситуации в стране перерос во взаимные оскорбления
и потасовку.
Битву в прямом эфире телеканала "Прямой" устроили
украинские политики. Диспут о ситуации в стране перерос во взаимные оскорбления
и потасовку.
Бывшего министра здравоохранения Украины, депутата Верховной
рады Олега Мусия обвинили в коррупции. С нелицеприятными заявлениями выступил
его оппонент на ток-шоу, глава общественной организации "Пациенты
Украины" Дмитрий Шерембей.
Стороны диспута назвали друг друга "
манипуляторами" и "классическими брехунами". Когда же словарный
запас был исчерпан, в ход пошел беспроигрышный аргумент – стакан воды в лицо
сопернику.
Бойцов в конце концов разняли. Шерембей отделался
расцарапанной шеей. Он извинился перед зрителями за драку – но добавил, что не
собирается молча терпеть оскорбления.
Ранее Dni.Ru писали о том, как гей-парады стали причиной битвы в эфире украинского телеканала "Прямой". Отношения выясняли нардепы от "Воли народа" и "Радикальной партии".
Сергей Шахов и Игорь Мосийчук не сошлись во мнениях относительно способов решения некоторых проблем ЛГБТ-сообщества. Несогласие плавно переросло в драку. По данным представителей телеканала, потасовка началась после того, как Шахов обвинил Мосийчука в посещении гей-парадов.Из студии народных избранников вывести удалось, но они продолжили сражение в лифте.