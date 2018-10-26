В украинских соцсетях и на новостных сайтах комментируют уход из жизни артиста Николая Караченцова. Кто-то получил удовольствие от смерти российского актера, кто-то пишет, что уходит эпоха.

украинских соцсетях и на новостных сайтах комментируют уход из жизни артистаНиколая Караченцова. Кто-то получил удовольствие от смерти российского актера,кто-то пишет, что уходит эпоха.Какэто часто бывает после ухода из жизни кого-то из известных россиян, на Украиненачинается вакханалия: некоторые журналисты, блогеры и пользователи соцсетейпозволяют себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.Воти сейчас на сайте издания "Обозреватель" под статьей о Караченцове развернуласьнешуточная дискуссия с применением ненормативной лексики и оскорблений. НектоАндрей Мышаков назвал артиста "имперцем, который поддерживал своимталантом войну и убийства украинцев". "Мир стал чище и добрее", – заключаетавтор комментария."Беда. Такое ощущение, что часть жизни вырвана -столько эмоций связано с его ролями. Светлая ему память и спасибо за сделанное",– пишет другой пользователь.А Владимир Грушенко отмечает, что Караченцов был "талантище"."Светлая и вечная ему память. Соболезнование родным и близким", – заключаетавтор комментария.Сегодня, 26 октября, не стало российского актера театра и кино НиколаяКараченцова, Завтра ему исполнилось бы 74 года. Последним желанием артиста былавстреча с друзьями на дне рождения.Двапоследних дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии и находился в реанимациионкологической больницы. Сегодня утром у него отказали почки."Онуходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг другапоняли", – рассказал о последних минутах артиста его сын Андрей.2017 году у Николая Караченцова диагностировали рак легкого, он прошел несколькокурсов химиотерапии и даже летал в Израиль на лечение.