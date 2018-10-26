В
украинских соцсетях и на новостных сайтах комментируют уход из жизни артиста
Николая Караченцова. Кто-то получил удовольствие от смерти российского актера,
кто-то пишет, что уходит эпоха.
В
украинских соцсетях и на новостных сайтах комментируют уход из жизни артиста
Николая Караченцова. Кто-то получил удовольствие от смерти российского актера,
кто-то пишет, что уходит эпоха.
Как
это часто бывает после ухода из жизни кого-то из известных россиян, на Украине
начинается вакханалия: некоторые журналисты, блогеры и пользователи соцсетей
позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.
Вот
и сейчас на сайте издания "Обозреватель" под статьей о Караченцове развернулась
нешуточная дискуссия с применением ненормативной лексики и оскорблений. Некто
Андрей Мышаков назвал артиста "имперцем, который поддерживал своим
талантом войну и убийства украинцев". "Мир стал чище и добрее", – заключает
автор комментария.
"Беда. Такое ощущение, что часть жи
зни вырвана -
столько эмоций связано с его ролями. Светлая ему память и спасибо за сделанное",
– пишет другой пользователь.
А Владимир Грушенко отмечает, что Караченцов был "талантище".
"Светлая и вечная ему память. Соболезнование родным и близким", – заключает
автор комментария.
Сегодня, 26 октября, не стало российского актера театра и кино Николая
Караченцова, Завтра ему исполнилось бы 74 года. Последним желанием артиста была
встреча с друзьями на дне рождения.
Два
последних дня Караченцов был в очень тяжелом состоянии и находился в реанимации
онкологической больницы. Сегодня утром у него отказали почки.
"Он
уходил легко. Пытался что-то сказать, но ему было уже сложно. Но мы друг друга
поняли", – рассказал о последних минутах артиста его сын Андрей.
В
2017 году у Николая Караченцова диагностировали рак легкого, он прошел несколько
курсов химиотерапии и даже летал в Израиль на лечение.