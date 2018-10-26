Огромной утратой назвал Владимир Путин уход из жизни Николая Караченцова. Президент России выразил соболезнования близким артиста.

Огромной утратой назвал Владимир Путин уход из жизни НиколаяКараченцова. Президент России выразил соболезнования близким артиста.Николая Караченцова искренне любили миллионы людей. Они восхищалисьсилой духа и стойкостью этого яркого, неординарного, обаятельного человека,говорится в послании президента."Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлиннойзвездой кинематографа и легендарного "Ленкома", в котором служилмногие годы. Уход Николая Петровича Караченцова – огромная, невосполнимаяутрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!", – сказано вписьме. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народногоартиста РСФСР в связи с его кончиной, сообщает сайт Кремля.Николай Караченцов умерв Московской городской онкологической больнице утром 26 октября. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года. Как писали Dni.Ru, 27 октября в клинике подмосковного Красногорска должны были собраться друзья артиста.Для праздника все было готово, даже шары и торт заказали. Однако проститься с Караченцовым они не успели.Информацию о смерти знаменитого актера подтвердили его вдова и сын. По предварительным данным, последние несколько дней жизни Николай Караченцов находился в крайне тяжелом состоянии. Известно, что в ночь на 26 октября у него отказали почки.О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно. Однако уже известно, что прощание с артистом пройдет 29 октября. Почтить память Николая Караченцова близкие и поклонники его творчества смогут на сцене театра "Ленком".