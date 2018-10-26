Меган Маркл во время визита в Тонго отправилась в лес Толоа. Опасность заражения смертельным вирусом Зика не испугала безрассудную герцогиню Сассекскую.
Меган Маркл во время визита в Тонго отправилась в лес Толоа. Опасность заражения смертельным вирусом Зика не испугала безрассудную герцогиню Сассекскую.
В лес Толоа Меган пришлось зайти, чтобы посетить колледж Тупо, создавший
проект по сохранению дикой природы. Это мероприятие было заранее запланировано. Однако присутствие герцогини значилось в расписании, как не обязательное.
После того, как она пропустила визит в лес на Фиджи, сославшись на боязнь москитов, на появление Маркл в колледже Тупо никто не рассчитывал. Когда Меган пришла на мероприятие с принцем Гарри все обомлели. И не только от красоты экс-актрисы. Дело в том, что для безопасности Маркл и ее малыша еще до поездки приготовили специальный костюм, защищающий от укусов комаров – разносчиков вируса. Этот наряд был в чемодане жены принца. Однако герцогиня проигнорировала все предостережения и надела в лес платье с короткими рукавами, оголяющее ноги.
Отметим, что комары переносят вирус Зика и порой для заражения достаточно одного укуса. По данным Всемирной организации здравоохранения Тонга находится в перовой категории риска распространения смертельного вируса.
Странное поведение герцогини объяснил профессор Джеймс Дж. Логан, заведующий отделом контроля заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. По его словам, герцогиня носила репеллент от насекомых. Маркл сочла, что этого достаточно, потому и не стала принимать дополнительные меры безопасности.
Зато жители Тонго озаботились здоровьем малыша принца Гарри и придумали, как защитить беременную герцогиню. Во время визита королевской четы в колледж Тупоу хор мальчиков исполнил комедийную песню, которая включала жужжащие звуки. Считается, что такое пение отпугивает комаров. Меган так понравилось выступление детей, что она разразилась хохотом. Хор изображающий полет москитов и жужжащий на все лады довел Маркл до истерики. Герцогиня смеялась пока не прослезилась.