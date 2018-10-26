Меган Маркл во время визита в Тонго отправилась в лес Толоа. Опасность заражения смертельным вирусом Зика не испугала безрассудную герцогиню Сассекскую.

Меган Маркл во время визита в Тонго отправилась в лес Толоа. Опасность заражения смертельным вирусом Зика не испугала безрассудную герцогиню Сассекскую.В лес Толоа Меган пришлось зайти, чтобы посетить колледж Тупо, создавшийпроект по сохранению дикой природы. Это мероприятие было заранее запланировано. Однако присутствие герцогини значилось в расписании, как не обязательное.После того, как она пропустила визит в лес на Фиджи, сославшись на боязнь москитов, на появление Маркл в колледже Тупо никто не рассчитывал. Когда Меган пришла на мероприятие с принцем Гарри все обомлели. И не только от красоты экс-актрисы. Дело в том, что для безопасности Маркл и ее малыша еще до поездки приготовили специальный костюм, защищающий от укусов комаров – разносчиков вируса. Этот наряд был в чемодане жены принца. Однако герцогиня проигнорировала все предостережения и надела в лес платье с короткими рукавами, оголяющее ноги.Отметим, что комары переносят вирус Зика и порой для заражения достаточно одного укуса. По данным Всемирной организации здравоохранения Тонга находится в перовой категории риска распространения смертельного вируса.Странное поведение герцогини объяснил профессор Джеймс Дж. Логан, заведующий отделом контроля заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. По его словам, герцогиня носила репеллент от насекомых. Маркл сочла, что этого достаточно, потому и не стала принимать дополнительные меры безопасности.Зато жители Тонго озаботились здоровьем малыша принца Гарри и придумали, как защитить беременную герцогиню. Во время визита королевской четы в колледж Тупоу хор мальчиков исполнил комедийную песню, которая включала жужжащие звуки. Считается, что такое пение отпугивает комаров. Меган так понравилось выступление детей, что она разразилась хохотом. Хор изображающий полет москитов и жужжащий на все лады довел Маркл до истерики. Герцогиня смеялась пока не прослезилась.