Поклониться святыне хотят тысячи. Попасть в Успенский Собор, куда привезли мощи Святителя Луки Крымского, много желающих. За час мимо ковчега проходит, в среднем, 500 человек. Очереди в храм начинаются от Соборной площади.

Поклониться святыне хотят тысячи. Попасть в Успенский Собор, куда привезли мощи Святителя Луки Крымского, много желающих. За час мимо ковчега проходит, в среднем, 500 человек. Очереди в храм начинаются от Соборной площади. Святитель Лука один из самых почитаемых святых 20 века. При жизни он прославился своими богословскими и научными трудами, будучи врачом-хирургом внес большой вклад в развитие анестезиологии и хирургии. Верующие просят его об исцелении от всех болезней.Анна Ивановна, паломник (г. Ковров): "Приехали мы из Коврова, издалека. Целый час тряслись, чтобы увидеть мощи и приложиться к ним, чтобы нам он передал кое-какие святые свои чувства и чтобы болезни от нас убрал, какие сейчас существуют".В честь знаменательного события литургию в Успенском соборе провел митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. На сегодняшнюю службу в храме собралось все духовенство митрополии - почти 200 священников. В это же время в Успенском Соборе можно было поклониться иконе Божией Матери Максимовской. Ее из своих фондов на время службы передал Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Мощи Луки Крымского пробудут в Успенском Соборе до 28 октября. Попасть в храм можно с 7 утра до 8 вечера.Андрей Голубев, протоиерей, священнослужитель Успенского кафедрального собора: "По вере вашей да будет вам. На сколько мы действительно искренне обращаемся к Богу, на сколько мы искренне верим в эту святыню, молимся, настолько Господь и дает нашему сердцу и нашей душе. Вот поэтому люди и приехали сегодня в таком большом количестве со всех концов нашей Владимирской земли, с разных городов, из сёл сегодня вижу много прихожан".