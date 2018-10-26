В результате проверки было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске с 2017 года за участие в преступном сообществе и вымогательство...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали мужчину, находившегося более года в федеральном розыске.В рамках оперативно-профилактического мероприятия оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликов на улице Мусы Джалиля задержали 37-летнего приезжего. В результате проверки было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске с 2017 года за участие в преступном сообществе и вымогательство, и заочно в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Задержанный передан инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22