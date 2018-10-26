Сегодня, 26 октября, не стало легендарного актера. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 вспоминали, каким он был – любимец миллионов российских женщин Николай Караченцов.

Сегодня, 26 октября, не стало легендарного актера. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" вспоминали, каким он был – любимец миллионов российских женщин Николай Караченцов.Супруга артиста Людмила Поргина связалась со съемочной площадкой по телефону. Она сообщила, что ее возлюбленный из жизни ушел "красиво и достойно".Николай Караченцовуспел попрощаться с сыном, поговорить с невесткой и внуком и признаться в любви к жене."Он уже несколько дней чувствовал что уходил, ему было все хуже и хуже, – отметила Поргина в беседе. – Опустошенность полная, 13 лет я занималась его жизнью. Я жила с ним единым дыханием. Я несчастный человек, покинутый".На экраны студии вывели душещипательный фрагмент последнего интервью Николая Караченцова. Актер Стас Садальский не мог спокойно смотреть записи, он закрывал глаза рукой. После он отметил, что не понимает стремление Людмилы показывать немощную звезду советского кино журналистам. "Когда беспомощностью пользуются – это неловко", – разносил артист Поргину. После Садальский выразил соболезнования родственникам, друзьям и поклонникам Николая.Многие друзья Караченцова не согласились со Стасом. Они оправдывали Людмилу, которая 13 лет поддерживала жизнь в супруге.За Поргину вступилась невестка Ирина. "Мое мнение и как родственника и как врача, этот путь был правильным, нужно именно так жестко, организованно и дисциплинированно. Николаю Петровичу никогда не давали расслабиться и благодаря этому он жил 13 лет. Он был очень мужественным и не сдавался, находил в себе силы поддерживать нас и других", – отметила женщина.Далее студия связалась по телефону с сыном Караченцова Андреем, он был последний, кто видел Николая Петровича живым. "Это произошло в реанимации. Я был у него вечером, накануне. Папа открыл глаза, посмотрел на меня, он обрадовался. Мама, как чувствовала, утром когда пришла, врачи констатировали смерть", – рассказал наследник .Напомним, что артист всего день не дожил до 74-го дня рождения. Его убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с артистом состоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которого оставался до последнего дня.