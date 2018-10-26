У 3-летней Анечки врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Ребенку срочно нужна операция. Если не сделать ее в этом возрасте, то начнет ухудшаться состояние здоровья малышки.

У 3-летней Анечки врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Ребенку срочно нужна операция. Если не сделать ее в этом возрасте, то начнет ухудшаться состояние здоровья малышки, последствия приведут к снижению иммунитета и понижению гемоглобина. Сейчас Анечка сидит дома, так как часто болеет. Стоимость операции около 400 тысяч рублей, но для родителей девочки это неподъемная сумма. Подарите Аннушке шанс на нормальную жизнь!ПОМОЧЬ АННЕ ПЕТРОВОЙАннушка — третий ребенок в семье. Беременность проходила отлично, ни на одном из УЗИ-скринингов не было замечено ни одной патологии плода. Родилась девочка 23 сентября 2015 года, весом 3950 кг, ростом 49 см. На тот момент врачи не заметили никаких патологий у ребенка.Однако маленькая Аня почему-то часто болела простудными заболеваниями. В августе 2018 года во время очередной болезни педиатр услышала у нее шум в сердце. Результаты проведенного позднее обследования ребенка шокировали семью — УЗИ подтвердило врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Кардиологи рекомендовали операцию. В Республиканской клинической больнице Казани могут помочь Ане. Но многодетная семья не в состоянии собрать всю сумму самостоятельно."Аня со своей сестрой Юлей и братом Артемом очень любит играть на уличной шведской стенке, обожает строить песочные башни, обожает танцевать, делать гимнастические упражнения. Она очень любознательная и улыбчивая малышка. Она очень расстраивается, что не может ходить в детский сад. Мы очень надеемся на вашу помощь!" — говорит Снежана Петрова, мама Ани.ПОМОЧЬ АННЕ ПЕТРОВОЙТакже помочь можно, сделав перевод через "Сбербанк-онлайн". В графе "назначение платежа" нужно указать "Благотворительное пожертвование для Петровой Анны".Или отправьте СМС на номер 7545, в тексте сообщения укажите сумму пожертвования (например: "300" на 7545).