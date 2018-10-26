В Москве и области заработала новая схема борьбы с должниками. Отныне злостных неплательщиков штрафов, кредитов и услуг ЖКХ вычисляют прямо в транспортном потоке, затем их останавливают сотрудники ГИБДД.

В Москве и области заработала новая схема борьбы с должниками. Отныне злостных неплательщиков штрафов, кредитов и услуг ЖКХ вычисляют прямо в транспортном потоке, затем их останавливают сотрудники ГИБДД.Судебные приставы открыли охоту на должников-автомобилистов. Установленная на дороге камера фиксирует номера проезжающих машин и в потоке выявляет автовладельцев с непогашенными долгами. Информация сразу передается в специальную программу. Неплательщика останавливают сотрудники ГИБДД.- Рашид Фаридович, когда вы в последний раз оплачивали задолженность по налогам? На сегодняшний день у вас имеется задолженность в размере 31 тысяча.Владелец иномарки наотрез отказывается признавать долг. Уверен, что все погашено. Но в федеральной базе долг числится.- Сейчас связывались с начальником Одинцовского РОЭСП, где у вас задолженность, мы сейчас будет проводить акт описи ареста вашего автотранспорта.Пока машину не забирают, она останется на ответственном хранении у владельца, арест снимут, если долг будет погашен в течение 10 дней. А вот машину Вячеслава Уданова все-таки изъяли на месте. Слишком крупная сумма долга — почти 400 тысяч рублей. Большая часть — за неоплаченную коммуналку.Чтобы арестованная машина не ушла с молотка, Вячеславу не обязательно отдавать все 400 тысяч сразу. Должник может заключить с управляющей компанией соглашение и выплачивать долг постепенно, максимум — 12 месяцев. Главное, заключить это соглашение в течение 10 дней.А Константина Матвеева остановили за непогашенный транспортный налог. Мужчина говорит, что о нем даже не знал. Но задолженность пообещал погасить сегодня же."В данный момент в городском округе города Подольск заметно снизилась задолженность, и поступления от имущественных налогов составили 115 миллионов рублей. Но задолженность в целом составляет 629 миллионов", — объясняет Татьяна Белослуцева, старший государственный налоговый инспектор.Узнать о своих долгах всегда можно онлайн в открытых государственных базах данных, например, на сайте службы судебных приставов или на портале госуслуг.