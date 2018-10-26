Спецвыпуск Прямого эфира 26 октября посвящен Николаю Караченцову. Коллеги вспоминают актера, который 40 лет был предан Ленкому и сыграл больше 100 ролей в кино. Людмила Поргина, которая 13 лет боролась вместе с мужем за его жизнь, рассказала о последних часах жизни любимого артиста.

Спецвыпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" 26 октября посвящен памяти Николая Караченцова. Его не стало около 9 утра. Николай Петрович не дожил всего день до своего 74-летия.Актер уходил из жизни в реанимации 62-й больницы Москвы.После страшной автокатастрофы 2005 года последние 13 лет были историей борьбы за жизнь и историей любви.С ним рядом все это время была верная спутница – жена Людмила Поргина, которая делала все для того, чтобы вернуть его к активной жизни, пыталась "тормошить" Николая Петровича – водила по театрам, выставкам, они ездили за границу – в путешествия и на лечение.Людмила Андреевна вышла со студией на связь по телефону и рассказала о последних часах жизни любимого артиста.По ее словам, Николай Петрович уходил спокойно, достойно, в сознании, хотя и был очень слабеньким. Он успел попрощаться со всеми близкими людьми."Мне подмигивал. Ни слез, ни истерики — просто тихо уходил", — рассказала верная спутница артиста.Она вспомнила, как Николай Караченцов говорил ей: "Никогда не бойся смерти, это — переход в иной мир, где мы будем вместе, потому что мы венчаны".Людмила Поргина признается, что сейчас, конечно, она чувствует "полную опустошенность", ведь 13 лет жила с ним "единым дыханием"."Сейчас я, конечно, чувствую себя покинутой. Но ничего, я возьму себя в руки", — пообещала вдова Николая Караченцова."Мы тебя никогда не забудем..." Во время спецвыпуска программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" ее ведущий, гости в студии и, конечно коллеги — прежде всего, из Ленкома, в котором он работал 40 лет, — вспоминают Николая Караченцова и гениально сыгранные им роли в спектаклях и фильмах, которые уже стали классикой.