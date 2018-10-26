Людмила Поргина высказалась о смерти любимого супруга Николая Караченцова. Вероятно, от сильнейших переживаний артистка даже хихикнула.

Людмила Поргина высказалась о смерти любимого супруга Николая Караченцова. Вероятно, от сильнейших переживаний артистка даже хихикнула.Аудиозапись монолога Людмилы Поргиной обнародовал телеграм-канал LifeShot. "Он держался до последнего. Очень сильный человек, и физически и духовно. Мы все за него молились. Я думаю, что Бог его пожалел, что больше его не мучить. Он покинул этот мир и совершенно, как говорится, (в этот момент Людмила Поргина усмехнулась или даже хихикнула, что слышно на записи. – Прим.ред.) приготовлен для Рая. Потому что он и сам человек потрясающий и актер замечательный и вообще уникальная личность", – сообщила, вероятно, находящаяся в сильнейшем шоке Людмила Поргина.Материал дополняется