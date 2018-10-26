Из-за смерти брата народный артист СССР, дирижер Юрий Темирканов перенес концерт абонементного цикла Первый симфонический оркестр России в Большом зале Филармонии. Концерт должен был состояться 28 октября.

Из-за смерти брата народный артист СССР, дирижер Юрий Темирканов перенес концерт абонементного цикла "Первый симфонический оркестр России" в Большом зале Филармонии. Концерт должен был состояться 28 октября.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Филармонии, выступление маэстро переносится на 5 мая 2019 года. Билеты действительны. Программа концерта изменена, подробности можно уточнить на сайте Филармонии.Народный артист России, композитор и главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Борис Темирканов умер 25 октября на 82-м году жизни.