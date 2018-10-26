В римских больницах остаются шестеро российских болельщиков, пострадавших из-за поломки эскалатора на станции метро Repubblica за пару часов до матча Рома - ЦСКА. Один из пострадавших снял на видео жуткую давку в подземке.

В римских больницах остаются шестеро российских болельщиков, пострадавших из-за поломки эскалатора на станции метро Repubblica за пару часов до матча "Рома" — ЦСКА, сообщил ТАСС информированный источник. Один из пострадавших снял на видео жуткую давку в подземке.В результате произошедшего вечером 23 октября инцидента пострадали 16 наших соотечественников, шестеро из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, а один едва не лишился ноги — только мастерство врачей спасло его от инвалидности."В какой-то момент эскалатор стал двигаться со скоростью в полтора-два раза быстрее обычного. Секунд через 10-20 нижние ступеньки начали ломаться, то есть встали торцом, и как раз те ребята и девушки, которые в данный момент оказались там внизу, оказались наиболее пострадавшими", — рассказал Денис Сагдиев.На сделанных другим болельщиком кадрах видно, как сорвавший со стопора эскалатор резко набирает скорость, а при сходе с ленты образуется давка. Несколько человек успели запрыгнуть на балюстраду и тем самым избежали травм, другим повезло меньше — они оказались зажаты между ступенями эскалатора, а сверху то и дело падали новые пассажиры.Десять россиян уже выписали из больницы, еще шестерых пока не отпускают врачи. "Только у одного пациента состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное. Он остается в реанимации и требует медицинского контроля", — отметил собеседник агентства.Глава МВД Италии Маттео Сальвини первоначально заявил, что виновниками поломки эскалатора стали пьяные болельщики ЦСКА, которые якобы прыгали на ступенях. Позже, впрочем, появилась информация о том, что еще в 2015 году транспортная компания, которая обслуживает римское метро, просила у города деньги на ремонт инфраструктуры, но документы отправили в архив, а средств так и не выделили. Кроме того, ни на одной из обнародованных записей не видно людей, прыгающих на эскалаторе. Официальный клуб болельщиков ЦСКА уже заявил о намерении подать коллективный иск в отношении властей Рима.