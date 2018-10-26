Пострадавшим от паводков в Краснодарском крае начнут выплачивать материальную помощь 27 октября.

Пострадавшим от паводков в Краснодарском крае начнут выплачивать материальную помощь 27 октября."Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме. С завтрашнего дня планируем начинать выплаты", — сообщил "Интерфаксу" министр труда и социального развития региона Константин Федоренко.По его словам, при частичной утрате имущества первой необходимости на каждого члена семьи будет выплачено по 50 тысяч, при полной утрате — по 100 тысяч. Также предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС.При получении легкого вреда здоровью пострадавшие получат по 200 тысяч, если здоровье пострадало более существенно – по 400 тысяч."Единовременное пособие в равных долях членам семьи погибшего предусмотрено в размере 1 миллиона рублей", — добавил Федоренко.Из-за огромного количества осадков, выпавших в Краснодарском крае за несколько дней, в 29 населенных пунктах подтоплены 2365 жилых домов, в 20 пунктах нарушено энергоснабжение, в 11 — водоснабжение. Жертвами наводнения стали 6 человек, двое числятся пропавшими без вести.